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Министр спорта России назвал города, где могут пройти матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта России назвал города, где могут пройти матчи между игроками НХЛ и КХЛ
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Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что матчи между игроками КХЛ и НХЛ планируется провести в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили идею проведения матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

«Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

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