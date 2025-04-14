«Эдмонтон» планирует подписать контракт с Берёзкиным после завершения сезона «Локомотива»

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил, что канадский клуб планирует подписать контракт с нападающим «Локомотива» Максимом Берёзкиным после завершения сезона ярославским клубом, сообщает Oilers Now.

23-летний форвард был выбран канадским клубом в пятом раунде драфта НХЛ — 2020. Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 31 мая 2025 года.

В текущем сезоне Берёзкин набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром команды в регулярке. В плей-офф на счету Березкина 6 (2+4) очков за шесть матчей при положительном показателе полезности «+3».