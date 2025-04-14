«Динамо» Москва — «Ак Барс»: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 14 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

В первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3.

Напомним, матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости