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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 14 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3.

Напомним, матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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