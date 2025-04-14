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Гуськов: не представляю Норильск и близлежащие города без хоккея

Гуськов: не представляю Норильск и близлежащие города без хоккея
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Вице-президент КХЛ Александр Гуськов принял участие в матче на открытом воздухе на Крайнем Севере. Товарищеская встреча прошла в порту Дудинки на залитой ледовой площадке в формате 3х3.

«Вспоминаю Мурманск и игру в порту с удовольствием, прекрасно, что удалось побывать ещё и в Дудинке! Здесь точка севернее, так далеко за Полярным кругом в хоккей я ещё не играл! Я не представляю Норильск и близлежащие города без хоккея. Команда, за которую болеют, этому виду спорта здесь уделяют огромное внимание. Владимир Потанин вкладывает серьёзные ресурсы в популяризацию и развитие спорта. Мы рады, надеюсь, что и все зрители тоже остались довольны!» – цитирует Гуськова «Советский спорт».

Отметим, что в Норильске есть хоккейный клуб, выступающий в ВХЛ с сезона-2023/2024.

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Новости. Хоккей
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