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Яков Тренин сломал лицевую кость игроку «Ванкувера», ударив лежащего хоккеиста после драки

Яков Тренин сломал лицевую кость игроку «Ванкувера», ударив лежащего хоккеиста после драки
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин сломал лицевую кость защитнику Дереку Форборту. В третьем периоде состоялась драка между хоккеистами, после того как оба упали на лёд, а линейный арбитр вмешался в драку, Тренин нанёс удар по лежащему игроку «Ванкувера». Форборт покинул площадку в сопровождении врача команды, а позднее у него был диагностирован орбитальный перелом.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Петтерссон (Карлссон, Блюгерс) – 03:11     2:0 Дебраск (Хёгландер, Хьюз) – 33:08 (pp)     2:1 Фэйбер – 40:22     2:2 Фолиньо (Хартман, Бразо) – 53:14     2:3 Цуккарелло (Капризов, Фэйбер) – 62:47    

«Очевидно, что он выбыл до конца сезона, а дальше мы будем действовать по обстоятельствам. Существует определённый кодекс чести. В будущем мы разберёмся с такими вещами», – цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Тренин получил малый штраф за зачинщика потасовки и дисциплинарный штраф до конца игры как агрессор в драке.

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