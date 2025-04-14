Кожевников назвал причину, по которой СКА и ЦСКА завершили сезон в первом раунде плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф КХЛ двух армейских клубов — СКА и ЦСКА — и назвал одной из главных причин такого результата неудачную игру вернувшихся из НХЛ российских хоккеистов.

«Объединяет армейские клубы одно — не раскрылись их лидеры, приехавшие из НХЛ. Кузнецов — в основном из-за травм, Гурьянов — из-за игрового кругозора. Плюс оба недооценили уровень КХЛ, ведь лига у нас специфическая, достаточно сложная. А ожидания от них, наоборот, были завышенными. При этом не забывайте, что звёздами в НХЛ их делали партнёры — Овечкин и Радулов. В итоге ни Кузнецов, ни тем более Гурьянов в КХЛ не доминировали. Хотя в НХЛ первый не так давно едва не стал самым ценным игроком плей-офф, а второй тоже дошёл до финальной серии и был там одним из лучших.

Если говорить о Кузнецове, то, помимо травм, его зашпуняла пресса. У нас такой менталитет, что мы любим сбрасывать своих звёзд с пьедестала. Пока они сверкают за океаном — всё в порядке. Как только возвращаются домой — начинается поиск тёмных пятен. Гурьянов? Да, бегунок, с броском, но иногда напоминал всадника без головы, в командные действия так и не вписался. Оказался совсем «сырым», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.