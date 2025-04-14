Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Рейнджерс» эмоционально выразил недовольство своим игровым временем в команде

Защитник «Рейнджерс» эмоционально выразил недовольство своим игровым временем в команде
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кэлвин де Хаан эмоционально выразил недовольство своим игровым временем в команде. Игрок обороны был обменян из «Колорадо Эвеланш» в начале марта и сыграл за «Рейнджерс» лишь три матча. Последние 18 игр де Хаан остался вне заявки команды.

«Я расстроен, и любой хоккеист солжёт, если скажет, что он был бы счастлив на моём месте. Сыграв три игры за команду, в двух из которых мы одержали победу, я подумал, что, возможно, у меня будет возможность войти в состав и помочь выиграть ещё несколько матчей. Помог ли я одержать эти победы или нет, но мы всё равно победили и набрали несколько важных очков, чтобы подняться в турнирной таблице. Я понимаю молодёжное движение в НХЛ, я становлюсь старше и не буду играть каждый матч. Но чувствую, что всё ещё могу внести свой вклад и помочь команде победить.

Я не пытаюсь быть злодеем, привлечь внимание или бросить тень на организацию. Я бы предпочёл встречу, чтобы поговорить о том, как прошло моё время в «Рейнджерс». Как игрок ты должен уважать решения состава, нравятся они тебе или нет. Просто раздражает, что я не могу соревноваться и делать то, что люблю. Надеюсь, все это понимают», — цитирует де Хаана NY Post.

«Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Западной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал потерю клубом шансов на попадание в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android