Защитник «Рейнджерс» эмоционально выразил недовольство своим игровым временем в команде

33-летний защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кэлвин де Хаан эмоционально выразил недовольство своим игровым временем в команде. Игрок обороны был обменян из «Колорадо Эвеланш» в начале марта и сыграл за «Рейнджерс» лишь три матча. Последние 18 игр де Хаан остался вне заявки команды.

«Я расстроен, и любой хоккеист солжёт, если скажет, что он был бы счастлив на моём месте. Сыграв три игры за команду, в двух из которых мы одержали победу, я подумал, что, возможно, у меня будет возможность войти в состав и помочь выиграть ещё несколько матчей. Помог ли я одержать эти победы или нет, но мы всё равно победили и набрали несколько важных очков, чтобы подняться в турнирной таблице. Я понимаю молодёжное движение в НХЛ, я становлюсь старше и не буду играть каждый матч. Но чувствую, что всё ещё могу внести свой вклад и помочь команде победить.

Я не пытаюсь быть злодеем, привлечь внимание или бросить тень на организацию. Я бы предпочёл встречу, чтобы поговорить о том, как прошло моё время в «Рейнджерс». Как игрок ты должен уважать решения состава, нравятся они тебе или нет. Просто раздражает, что я не могу соревноваться и делать то, что люблю. Надеюсь, все это понимают», — цитирует де Хаана NY Post.

«Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Западной конференции НХЛ.