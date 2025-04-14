Питер Лавиолетт высказался о своей возможной отставке с поста главного тренера «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о своей возможной отставке. «Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Западной конференции НХЛ.

«Я думаю, что всегда возможная отставка рассматривается, когда сезон получился не такой уж хороший. Я ничего не исключаю. Мне нравится быть здесь с этими ребятами и тренировать «Нью-Йорк Рейнджерс». Когда всё идёт не по плану, возможны любые варианты. Я не наивен. Тем не менее это то место, где я хотел бы быть. Это отличная организация, отличный город, отличная семья… Сейчас всем тяжело, все сталкиваются с разочарованием. Всегда есть вещи, на которые обращают внимание», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.