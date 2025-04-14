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Форвард «Филадельфии» объяснил, как найти мотивацию играть в оставшихся матчах регулярки

Форвард «Филадельфии» объяснил, как найти мотивацию играть в оставшихся матчах регулярки
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Гарнет Хэтэуэй объяснил, как найти мотивацию играть в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Команда уже давно потеряла шансы попасть в плей-офф.

«В оставшихся матчах вы играете с гордостью. Вы играете, потому что любите это, вы играете, потому что это ваша работа, и вы играете за парня рядом с вами. И не должно иметь значения [где вы находитесь в турнирной таблице]; мы не хотим терять свою индивидуальность, терять хорошие привычки, начинать играть в неряшливый хоккей и переносить это на лето. Мы очень гордимся тем, что носим эту майку. Так что вы увидите конкурентоспособную команду до самого конца чемпионата», — цитирует Хэтэуэя пресс-служба клуба.

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