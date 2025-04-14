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«Миннесота» подписала контракт новичка с 12-м выбором драфта НХЛ — 2024

«Миннесота» подписала контракт новичка с 12-м выбором драфта НХЛ — 2024
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«Миннесота» и защитник Зив Буйум подписали трёхлетний контракт новичка, сообщает пресс-служба клуба. Первым сезоном по данному соглашению будет текущий. Игрок обороны был выбран «Уайлд» под общим 12-м номером на драфте НХЛ — 2024.

В текущем сезоне 19-летний американский защитник выступал за университет Денвера в NCAA и вошёл в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона. Он набрал 48 (13+35) очков в 41 игре в студенческом чемпионате при показателе полезности «+17» и 44 минутах штрафа.

Также Зив стал победителем МЧМ-2025 в составе молодёжной сборной США, набрав 6 (2+4) очков в семи играх. В прошлом сезоне он также выиграл МЧМ с американской командой.

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