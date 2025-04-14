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Бывший генменеджер рассказал о сходстве Ружички с однофамильцем в «Спартаке» в 2010 году

Бывший генменеджер рассказал о сходстве Ружички с однофамильцем в «Спартаке» в 2010 году
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко заявил, что словацкий нападающий Адам Ружичка так же неуступчив, как и его соотечественник Штефан Ружичка, выступавший за красно-белых ранее в течение 15 лет.

«Это два разноплановых игрока. Адам более силового плана, а Штефан — более техничный, он принимал нестандартные решения. Они похожи по характеру, по тому, что оба командные игроки. Штефан тоже был таким спокойным, флегматичным. Хотя в то же время оба неуступчивые, могли подраться, постоять за команду. Штефан мог побиться без проблем», — цитирует Яковенко ТАСС.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка стал первым словацким хоккеистом и первым игроком красно-белых, сделавшим хет-трик в Кубке Гагарина во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ).

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