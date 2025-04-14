«Безумно гордимся тобой!» Жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила своего мужа с историческим рекордом в НХЛ. Россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошёл рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Очень сложно описать словами все чувства, которые сейчас испытываю я и вся наша семья! Хочу поздравить своего мужа с таким невероятным достижением, мы с сыновьями безумно тобой гордимся и любим! Я как никто знаю, как тебе дался и даётся этот путь и сколько всего остаётся за кадром! Все эти травмы, переживания, стресс, давление! Но то, как ты каждый раз преодолеваешь все эти трудности, меня восхищает! Ты настоящий боец, с огромным добрым сердцем! И я убеждена, что только такие люди, с такой чистой душой, могут добиваться таких высот! То, какой ты человек, это, безусловно, заслуга твоих родителей, за что я им бесконечно благодарна!

Спасибо большое друзьям, болельщикам, фанатам и всем, кто следит за карьерой Александра! Очень легко любить спортсмена, когда он на вершине, а вот поддерживать и верить в него во время спадов могут далеко не все! У Александра поистине настоящие и преданные фанаты, и я знаю, как он ценит их и любит!

Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира! И я думаю, это очень помогло и придало ему сил! Поэтому спасибо всем и каждому за вашу любовь, поддержку и веру! Мы получаем невероятное количество поздравлений и благодарностей! Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей! Но ты это сделал! Ты наш герой», — написала Шубская в соцсети.

Всего в текущем сезоне у Александра 43 гола и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб.