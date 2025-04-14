Мессье — о рекорде Овечкина: было здорово наблюдать за тем, как он затмевает Гретцки

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-форвард «Эдмонтон Ойлерз» Марк Мессье высказался о снайперском рекорде НХЛ форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который превзошёл достижение его бывшего одноклубника Уэйна Гретцки.

«Это действительно невероятно, что Алекс смог стабильно забивать голы с такой скоростью на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирождённым, чистым бомбардиром. Он всегда был игроком, который отдавал пас в первую очередь. Овечкина можно было бы считать просто чистым бомбардиром.

Овечкин забивает по-разному: мощно, изящно, броском, упорством, решительностью. Это то, что он делает, — он забивает голы. Поэтому я думаю, что наблюдать за тем, как он остаётся здоровым, стремится к рекорду и в итоге затмевает Уэйна, было здорово.

Думаю, что это было здорово для игры, для молодого поколения, потому что это вывело хоккей на первый план, что всегда важно. И я думаю, что Алекс невероятно хорошо справился с этой погоней. Он сплотил своих товарищей по команде. В этом не было ничего плохого», — приводит слова Мессье The Hockey News.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).