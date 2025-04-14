Мессье — о сравнении Макдэвида и Гретцки: не думаю, что кто-то играл так, как Уэйн

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-форвард «Эдмонтон Ойлерз» Марк Мессье ответил на вопрос о сравнении игроков «нефтяников» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля с ним и Уэйном Гретцки.

— Говорят, что Макдэвид и Драйзайтль — это сегодняшние Гретцки и Мессье. Видите ли вы те же сходства и ту же динамику между Макдэвидом и Драйзайтлем?

— Думаю, что в любой чемпионской команде были игроки, которые меняли поколения… и мы видим это на примере Коннора и Леона. Трудно сравнивать стили, потому что я не думаю, что кто-то когда-либо играл в такую же стилевую игру, как Уэйн. Вы можете сравнить Макдэвида с Уэйном из-за того, как они играли. Они похожи друг на друга на льду. Они одинаково катаются, но я не думаю, что кто-то когда-либо играл так, как играл Уэйн. Никто больше не говорит о Леоне или Конноре и не пытается сравнивать их с игроками прошлого — они превзошли их. Теперь они — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. И теперь, когда в лиге появляется молодой игрок… все сравнивают его с ними, что является огромным шагом вперёд в карьере игрока. Вы думаете о том, сколько игроков по всему миру играют в хоккей, и быть на вершине этой сферы, быть лучшим — это невероятно, — приводит слова Мессье The Hockey News.

Мессье и Гретцки в составе «Эдмонтон Ойлерз» выиграли вместе четыре Кубка Стэнли.