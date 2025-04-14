Марк Мессье сравнил Леона Драйзайтля с Сидни Кросби и Марио Лемье

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье ответил на вопрос о немецком форварде «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле, который из распасовщика превратился в снайпера.

– Можете ли вы вспомнить другого игрока, который вошёл в лигу как элитный распасовщик, а затем стал таким же опасным нападающим, как Драйзайтль?

— Помню, как Сидни Кросби хотел забить больше голов, поэтому он вернулся, поработал над броском и забил 50 или больше голов. Леон — особенный талант по многим причинам. У него невероятные габариты, и, на мой взгляд, он недооценённый хоккеист.

Одна из причин, по которой Марио Лемье было так трудно сдерживать, заключалась в том, что он был не только быстрым, но и обладал огромным радиусом игры. Все пытались сдерживать его, однако это было просто невозможно.

Леон отталкивает людей одной рукой и они не могут удержать его в углу. Он очень быстр в игре у бортов. Это потрясающе, что он забивает с такой скоростью и является одним из самых элитных пасующих в лиге, — приводит слова Мессье The Hockey News.

29-летний Драйзайтль в сезоне-2024/2025 провёл за «Эдмонтон» 71 игру и набрал 106 (52+54) очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.