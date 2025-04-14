Иван Демидов на тренировке «Монреаля» показал Лэйну Хатсону виртуозное владение клюшкой

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов продемонстрировал своему одноклубнику Лэйну Хатсону технику владения клюшкой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом показательного выступления российского хоккеиста на треенировке «Монреаля».

Напомним, 19-летний форвард недавно подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом. Сегодня ночью он должен дебютировать за «Канадиенс» в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Демидов прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.