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«Он сделал меня лучшим». Марк Мессье — о влиянии на его игру Уэйна Гретцки

«Он сделал меня лучшим». Марк Мессье — о влиянии на его игру Уэйна Гретцки
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли экс-хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Марк Мессье рассказал о влиянии Уэйна Гретцки на его становление как игрока.

Я был так рад играть в этой команде. Я понятия не имел, что нас ждёт. В конце концов, я был молодым парнем, который пытался попасть в Национальную хоккейную лигу, и, конечно, хотел выиграть Кубок Стэнли. Но Уэйн изменил всё во многих отношениях. Он был таким лидером, и мы многому у него научились. Его подготовка, то, как он тренировался. Мы наблюдали за ним на занятиях. Он сделал меня лучшим игроком, мне для этого нужно было просто просто наблюдать за ним и за тем, как он использовал свои навыки», — приводит слова Мессье The Hockey News.

Мессье и Гретцки играли вместе в составе «Эдмонтон Ойлерз» с 1979 по 1988 год. За это время они взяли четыре Кубка Стэнли.

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