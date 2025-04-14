Минское «Динамо» выигрывает 2:0 после первого периода. У «Трактора» отменили два гола

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимает минское «Динамо». В первом периоде судьи не засчитали два гола челябинской команды.

На девятой минуте американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, однако гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего челябинцев Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи.

На момент выхода новости закончился первый период. Минское «Динамо» впереди — 2:0. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора».