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Минское «Динамо» выигрывает 2:0 после первого периода. У «Трактора» отменили два гола

Минское «Динамо» выигрывает 2:0 после первого периода. У «Трактора» отменили два гола
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимает минское «Динамо». В первом периоде судьи не засчитали два гола челябинской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
3 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (5x5)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)    

На девятой минуте американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, однако гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего челябинцев Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи.

На момент выхода новости закончился первый период. Минское «Динамо» впереди — 2:0. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора».

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