19-летний Иван Демидов дебютирует за «Монреаль» в матче с «Чикаго» 15 апреля

Российский нападающий Иван Демидов попал в заявку на домашний матч «Монреаль Канадиенс» с «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоится в ночь с 14 на 15 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

19-летний россиянин проведёт дебютную встречу в НХЛ. Он выйдёт на лёд в третьем звене нападения вместе с канадцем Алексом Ньюхуком и финном Йоэлем Армиа.

Демидов прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.