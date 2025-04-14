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Босс НХЛ опроверг слова министра спорта России о переговорах о матче между КХЛ и НХЛ

Босс НХЛ опроверг слова министра спорта России о переговорах о матче между КХЛ и НХЛ
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал информацию о переговорах о проведении встреч между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

— Министр спорта Михаил Дегтярёв сказал, что сейчас ведутся некие переговоры о проведении матча между российскими и американскими хоккеистами НХЛ. Это правдивая информация?
— Нет, это не так, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 14 апреля, Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили идею проведения встреч между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

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