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«Трактор» совершил камбэк во втором периоде матча с минским «Динамо», отыграв три шайбы

«Трактор» совершил камбэк во втором периоде матча с минским «Динамо», отыграв три шайбы
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимает минское «Динамо». Челябинцы отыграли три шайбы, уступая по ходу второго периода со счётом 0:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
3 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (5x5)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)    

Минское «Динамо» забросило две безответные шайбы в первом периоде. В начале второго 19-летний Егор Бориков довёл преимущество минчан до трёх шайб, но в этом же периоде хозяева благодаря усилиям Максима Шабанова (дважды) и голу Стивена Кэмпфера совершили камбэк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На момент выхода новости закончился второй период. В матче ничья — 3:3, Счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора».

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