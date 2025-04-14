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НХЛ отреагировала на предстоящий дебют 19-летнего Ивана Демидова в лиге

НХЛ отреагировала на предстоящий дебют 19-летнего Ивана Демидова в лиге
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала дебют 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова в НХЛ. Он дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 14 на 15 апреля мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рекордсмен КХЛ по количеству очков за один сезон среди игроков до 20 лет Иван Демидов сегодня выйдет на поле в составе «Канадиенс»!» — сообщается на официальной странице НХЛ в социальных сетях.

Демидов прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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