Артемий Панарин ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном продолжении карьеры в Континентальной хоккейной лиге.

«Время идёт, дети растут, всё равно их хочется в нашей культуре растить. Может быть, я про это больше думал. Сейчас смотрю КХЛ, особенно плей-офф, – уровень достаточно неплохой. Молодые ребята такие вещи делают – будет тяжело. Такое ощущение, будет не как раньше – проехал на одном конёчке.

Я боюсь рано сделать это решение, потому что, допустим, если мне будет хватать уровня здесь… Я тоже не хочу в третьем звене выполнять черновые работы. Я хочу в лидерском ключе играть роль. В этом плане можно поспешно это сделать.

На сегодняшний день про деньги не думаю. Понятно, что по каким-то условиям договариваться, но это не первостепенно. У меня сейчас хороший контракт, шесть лет по нему зарабатываю», — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025.