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Главный тренер «Монреаля» рассказал о первых днях Ивана Демидова в канадском клубе

Главный тренер «Монреаля» рассказал о первых днях Ивана Демидова в канадском клубе
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о начале сотрудничества с российским нападающим Иваном Демидовым.

«Мы встретили его с распростёртыми объятиями и показали ему несколько вещей. Постарались не давать ему слишком много информации и не перегружать его. Я хочу, чтобы он получал удовольствие, хорошо проводил время, играя в хоккей с намерением помочь команде по обе стороны льда», — приводит слова Сан-Луи пресс-служба «Монреаль Канадиенс».

Ранее стало известно, что 19-летний Иван Демидов попал в заявку на домашнюю встречу «Монреаль Канадиенс» с «Чикаго Блэкхоукс». его дебют состоится в ночь с 14 на 15 апреля и начнётся в 2:00 мск.

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