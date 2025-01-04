«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо», проигрывая по ходу матча 0:3

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 2-0.
Минское «Динамо» забросило две безответные шайбы в первом периоде. Отличились Николя Мелош и Илья Усов. В начале второго отрезка игры 19-летний Егор Бориков довёл преимущество минчан до трёх шайб, но в этом же периоде хозяева благодаря усилиям Максима Шабанова (дважды) и голу Стивена Кэмпфера совершили камбэк. В овертайме победу челябинцам принёс точный бросок Григория Дронова.
Следующие встречи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.
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