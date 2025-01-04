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Трактор — Динамо Мн, результат второго матча 14 апреля, счёт 4:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо», проигрывая по ходу матча 0:3
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 2-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (5x5)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

Минское «Динамо» забросило две безответные шайбы в первом периоде. Отличились Николя Мелош и Илья Усов. В начале второго отрезка игры 19-летний Егор Бориков довёл преимущество минчан до трёх шайб, но в этом же периоде хозяева благодаря усилиям Максима Шабанова (дважды) и голу Стивена Кэмпфера совершили камбэк. В овертайме победу челябинцам принёс точный бросок Григория Дронова.

Следующие встречи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* — при необходимости

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