Судьи отменили третий за матч гол «Трактора» в игре с минским «Динамо»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Трактор» принимает минское «Динамо». Основное время встречи закончилось вничью — 3:3. В овертайме был отменён гол форварда челябинцев Никиты Коростелёва.

Это третий незасчитанный гол «Трактора» в сегодняшнем матче. На девятой минуте первого периода американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, однако гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего челябинцев Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи.

На момент выхода новости идёт овертайм.