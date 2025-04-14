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Александр Овечкин спрогнозировал, когда могут пройти матчи игроков КХЛ и НХЛ

Александр Овечкин спрогнозировал, когда могут пройти матчи игроков КХЛ и НХЛ
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём участии в хоккейных встречах между сборными России и США среди игроков КХЛ и НХЛ и предположил, когда они могут состояться.

«Конечно, было бы интересно принять участие. Но, как я и говорил, этот вопрос лучше задавать не игрокам, а политикам [Национальной хоккейной] лиги, потому что они будут решать, когда этот матч провести, как его поставить, потому что у всех свои расписания, это нужно сделать в кратчайшие сроки, может быть, через год, через два. Но для нас, для игроков, это, конечно, интересно.

Я бы с удовольствием [принял участие в таких встречах]. Но, как я сказал, всех деталей не знаю, не знаю, когда это произойдёт», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Сегодня, 14 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне, однако вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг слова министра спорта России о переговорах о матче между КХЛ и НХЛ.

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