«Ак Барс» одержал сухую победу над московским «Динамо» и упрочил лидерство в серии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Гости одержали сухую победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ак Барс» ведёт в серии — 2-0.

В первом периоде нападающий казанцев Дмитрий Кателевский с передач Никиты Дыняка и Митчелла Миллера открыл счёт во встрече, а в третьей двадцатиминутке Альберт Яруллин забросил вторую шайбу гостей. Его ассистентами выступили Степан Фальковский и Семён Кошелев.

Следующие два матча серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля.