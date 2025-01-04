«Ак Барс» одержал сухую победу над московским «Динамо» и упрочил лидерство в серии
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Гости одержали сухую победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ак Барс» ведёт в серии — 2-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5) 0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)
В первом периоде нападающий казанцев Дмитрий Кателевский с передач Никиты Дыняка и Митчелла Миллера открыл счёт во встрече, а в третьей двадцатиминутке Альберт Яруллин забросил вторую шайбу гостей. Его ассистентами выступили Степан Фальковский и Семён Кошелев.
Следующие два матча серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля.
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