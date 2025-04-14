В «Тракторе» иронично отреагировали на три незасчитанные шайбы в матче с минским «Динамо»

Пресс-служба челябинского «Трактора» оригинально отреагировала на три незасчитанные шайбы во второй встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с минским «Динамо» (4:3 ОТ), сделав подпись к посту по итогам матча, в котором сначала стоит перечёркнутый результат 7:3, а потом – 4:3.

На девятой минуте первого периода американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, однако гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего челябинцев Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи. В овертайме был отменён гол форварда челябинцев Никиты Коростелёва.

Отметим, что «Трактор» по ходу встречи проигрывал со счётом 0:3, но совершил камбэк и в овертайме вырвал победу. Счёт в серии — 2-0.