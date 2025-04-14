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В «Тракторе» иронично отреагировали на три незасчитанные шайбы в матче с минским «Динамо»

В «Тракторе» иронично отреагировали на три незасчитанные шайбы в матче с минским «Динамо»
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Пресс-служба челябинского «Трактора» оригинально отреагировала на три незасчитанные шайбы во второй встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с минским «Динамо» (4:3 ОТ), сделав подпись к посту по итогам матча, в котором сначала стоит перечёркнутый результат 7:3, а потом – 4:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

На девятой минуте первого периода американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, однако гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего челябинцев Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи. В овертайме был отменён гол форварда челябинцев Никиты Коростелёва.

Отметим, что «Трактор» по ходу встречи проигрывал со счётом 0:3, но совершил камбэк и в овертайме вырвал победу. Счёт в серии — 2-0.

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