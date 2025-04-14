«Трактор» вышел в лидеры Кубка Гагарина по камбэкам с «-3»

«Трактор» вышел на первое место в истории Кубка Гагарина по камбэкам с «-3». Сегодня, 14 апреля, челябинский клуб победил минское «Динамо» (4:3 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, уступая по ходу встречи со счётом 0:3.
Минское «Динамо» забросило две безответные шайбы в первом периоде. В начале второго отрезка игры 19-летний Егор Бориков довёл преимущество минчан до трёх шайб, но в этом же периоде хозяева благодаря усилиям Максима Шабанова (дважды) и голу Стивена Кэмпфера совершили камбэк. В овертайме победу челябинцам принёс точный бросок Григория Дронова.
Лучшие команды по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина:
1. «Трактор» — три победы.
2. «Спартак», «Ак Барс» — по две.
3. «Динамо» (Москва), «Автомобилист», «Барыс», «Торпедо», ЦСКА — по одной.
- 14 апреля 2025
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