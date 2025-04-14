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Бенуа Гру сравнялся с Билялетдиновым и Знарком по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина

Бенуа Гру сравнялся с Билялетдиновым и Знарком по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина
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Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру сравнялся с Олегом Знарком и Зинэтулой Билялетдиновым по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина. Сегодня, 14 апреля, команда под его руководством победила минское «Динамо» (4:3 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, уступая по ходу встречи со счётом 0:3. Это второй камбэк с «-3» канадского тренера в его карьере в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

Все главные тренеры по камбэкам с «-3» в истории Кубка Гагарина:
Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Бенуа Гру — по две победы;
Валерий Белоусов, Милош Ржига, Андрей Скабелка, Дэвид Немировски, Николай Заварухин, Сергей Фёдоров — по одной.

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