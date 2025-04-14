Бенуа Гру сравнялся с Билялетдиновым и Знарком по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру сравнялся с Олегом Знарком и Зинэтулой Билялетдиновым по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина. Сегодня, 14 апреля, команда под его руководством победила минское «Динамо» (4:3 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, уступая по ходу встречи со счётом 0:3. Это второй камбэк с «-3» канадского тренера в его карьере в КХЛ.

Все главные тренеры по камбэкам с «-3» в истории Кубка Гагарина:

Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Бенуа Гру — по две победы;

Валерий Белоусов, Милош Ржига, Андрей Скабелка, Дэвид Немировски, Николай Заварухин, Сергей Фёдоров — по одной.