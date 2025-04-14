Бенуа Гру сравнялся с Билялетдиновым и Знарком по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина
Поделиться
Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру сравнялся с Олегом Знарком и Зинэтулой Билялетдиновым по камбэкам с «-3» в Кубке Гагарина. Сегодня, 14 апреля, команда под его руководством победила минское «Динамо» (4:3 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, уступая по ходу встречи со счётом 0:3. Это второй камбэк с «-3» канадского тренера в его карьере в КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5) 0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5) 0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5) 1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5) 2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4) 3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5) 4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)
Все главные тренеры по камбэкам с «-3» в истории Кубка Гагарина:
Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Бенуа Гру — по две победы;
Валерий Белоусов, Милош Ржига, Андрей Скабелка, Дэвид Немировски, Николай Заварухин, Сергей Фёдоров — по одной.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2025
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
20:55
-
20:40
-
20:07
-
20:05
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:09
-
18:08
-
18:01
-
17:48
-
17:15
-
16:56
-
16:41
-
16:18
-
15:50
-
15:40