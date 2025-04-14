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В КХЛ объяснили причину отмена первой из трёх шайб «Трактора» в ворота минского «Динамо»

В департаменте судейства КХЛ рассказали, что шайба, заброшенная защитником «Трактора» Логаном Дэем в ворота минского «Динамо» (4:3 ОТ) в четвертьфинале Кубка Гагарина, была отменена из-за блокировки вратаря.

«На девятой минуте матча после отмененного взятия ворот, произведённого игроком «Трактора» Логаном Дэем №26, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру взял запрос на отсутствие блокировки вратаря перед голом. В результате видеопросмотра определено – перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — сказано в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего во встрече было отменено три шайбы челябинской команды: две в основное время и одна — в овертайме.