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В КХЛ объяснили причину отмена первой из трёх шайб «Трактора» в ворота минского «Динамо»

В КХЛ объяснили причину отмена первой из трёх шайб «Трактора» в ворота минского «Динамо»
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В департаменте судейства КХЛ рассказали, что шайба, заброшенная защитником «Трактора» Логаном Дэем в ворота минского «Динамо» (4:3 ОТ) в четвертьфинале Кубка Гагарина, была отменена из-за блокировки вратаря.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

«На девятой минуте матча после отмененного взятия ворот, произведённого игроком «Трактора» Логаном Дэем №26, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру взял запрос на отсутствие блокировки вратаря перед голом. В результате видеопросмотра определено – перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — сказано в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего во встрече было отменено три шайбы челябинской команды: две в основное время и одна — в овертайме.

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«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо», проигрывая по ходу матча 0:3
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