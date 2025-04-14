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«Калгари» объявил о подписании двустороннего контракта с российским вратарём Сергеевым

«Калгари» объявил о подписании двустороннего контракта с российским вратарём Сергеевым
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Задрафтованный «Калгари Флеймз» российский вратарь Арсений Сергеев подписал с канадской командой двусторонний контракт на два года, который начнёт действовать с сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба «Флеймз» в соцсети Х.

Cергеев — уроженец Ярославля. В текущем сезоне в 33 матчах за Университет штата Пенсильвания одержал 19 побед, отразив 91,9% бросков.

Вратарь был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2021 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. По контракту во «Флеймз» он сможет выступать также за фарм-клуб «Калгари Рэнглерс» в Американской хоккейной лиге. Зарплата Сергеева составит $ 866 тыс. за сезон.

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