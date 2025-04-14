Защитник «Эдмонтона» Экхольм пропустит первый раунд Кубка Стэнли из-за травмы

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что защитник команды Маттиас Экхольм не сыграет в первом раунде Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» из-за травмы. Об этом специалист заявил в видео, опубликованном на странице «Ойлерз» в соцсети Х.

34-летний Экхольм в нынешнем сезоне в 65 матчах набрал 33 (9+24) очка в регулярном чемпионате. Всего в НХЛ у шведского защитника 360 (86+274) очков в 884 играх. За «Эдмонтон» Экхольм выступает последние 2,5 сезона, ранее он провёл 11,5 сезона в составе «Нэшвилла», который задрафтовал его в 2009 году под общим 102-м номером.

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли «Эдмонтон» дошёл до финала, где отыгрался в серии с «Флоридой» с 0-3, но всё равно уступил «Пантерз» в седьмом матче.