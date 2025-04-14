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В НХЛ назвали трёх звёзд недели

В НХЛ назвали трёх звёзд недели
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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз признан первой звёздой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Второй звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, третьей — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, который вместе со своей командой взял Президентский кубок за первое место в регулярном чемпионате.

Начало Кубка Стэнли запланировано на 19 апреля. Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз», в семи встречах прошлого розыгрыша одолевшая «Эдмонтон». К слову, «Пантерз» играли в финале Кубка Стэнли и в сезоне-2023/2024, но уступили в пяти матчах «Вегас Голден Найтс».

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