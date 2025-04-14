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Тимур Билялов вышел в лидеры среди вратарей «Ак Барса» по «сухим» матчам в Кубке Гагарина

Тимур Билялов вышел в лидеры среди вратарей «Ак Барса» по «сухим» матчам в Кубке Гагарина
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов в седьмой раз сыграл «на ноль» в Кубке Гагарина и установил новый рекорд казанского клуба по этому показателю. Сегодня, 14 апреля, Билялов отразил все 45 бросков хоккеистов московского «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, завершившегося победой «Ак Барса» со счётом 2:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

По шесть «сухих» встреч в составе казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина провели шведский голкипер Андерс Нильссон и финн Петри Веханен.

В регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 Билялов сыграл три «сухих» матча.

Следующие два встречи серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля. Казанский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.

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