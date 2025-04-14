Тимур Билялов вышел в лидеры среди вратарей «Ак Барса» по «сухим» матчам в Кубке Гагарина

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов в седьмой раз сыграл «на ноль» в Кубке Гагарина и установил новый рекорд казанского клуба по этому показателю. Сегодня, 14 апреля, Билялов отразил все 45 бросков хоккеистов московского «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, завершившегося победой «Ак Барса» со счётом 2:0.

По шесть «сухих» встреч в составе казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина провели шведский голкипер Андерс Нильссон и финн Петри Веханен.

В регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 Билялов сыграл три «сухих» матча.

Следующие два встречи серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля. Казанский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.