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Александр Овечкин заявил, что мечтает встретиться с легендарным Майклом Джорданом

Александр Овечкин заявил, что мечтает встретиться с легендарным Майклом Джорданом
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Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о легендарном американском игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратном чемпионе лиги Майкле Джордане.

«Знаешь, у меня никогда не было возможности встретиться с Майклом, но это моя мечта. У меня есть его автограф на джерси, однако мы ни разу не виделись. Так что да, я мечтаю встретиться с величайшим баскетболистом», — сказал Овечкин в подкасте американского комментатора Пэта Макафи PatMcAfeeShow.

Минувшей ночью команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» уступила «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:4. Единственная шайба столичной команды – на счету Александра.

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