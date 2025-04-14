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Александр Овечкин рассказал, какие сейчас у него отношения с Сидни Кросби

Александр Овечкин рассказал, какие сейчас у него отношения с Сидни Кросби
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какие у него сейчас отношения с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Если честно, в первые пару лет у нас с Сидом были не лучшие отношения, но сейчас мы общаемся, поздравляем друг друга с достижениями. Знаете, отношения на льду и за его пределами — это разные вещи.

Через три дня у нас последняя игра с «Питтсбургом». И да, я почти уверен, что это будет битва, потому что это по-прежнему соперничество. Но после игры мы всегда в приподнятом настроении. Мы всегда общаемся. И да, мы уважаем друг друга. Когда мы играем, это всегда битва, но у нас большая дружба, так что всё хорошо», — сказал Овечкин в подкасте у Пэта Макафи.

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