Овечкин отреагировал на специальную версию песни «18 мне уже», созданную в честь рекорда

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал специальную версию песни «18 мне уже», созданную Сергеем Жуковым в честь снайперского рекорда в НХЛ российского хоккеиста.

«Шикарная песня, мне очень понравилась. Жду не дождусь, когда увижу Серёгу и споём её вместе», — приводят слова Овечкина «Известия».

6 апреля в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). В текущем сезоне у Александра 43 гола и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб.