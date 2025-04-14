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Овечкин — о контракте с «Вашингтоном» люблю эту команду и ребят, но посмотрим, что будет

Овечкин — о контракте с «Вашингтоном» люблю эту команду и ребят, но посмотрим, что будет
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём будущем в команде.

«У меня ещё один год контракта, посмотрим, что будет. Буду честен с вами, я люблю эту команду. Мне нравится быть с этими ребятами. Пока могу, постараюсь использовать моё великолепное тело, как ты сказал (улыбается), в НХЛ.

Меняется ли моя игра? Конечно, тебе приходится подстраиваться. Но, как только заканчивается сезон, вам нужно подготовить своё тело и разум к следующему году. Когда ты молод — это одно, но когда взрослеешь — совершенно другое. Да и в целом приходится начинать тренироваться раньше, порой позже, всё зависит от того, когда заканчивается ваш сезон», — сказал Овечкин на подкасте у Пэта Макафи.

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