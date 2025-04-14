Овечкин рассказал о важности внимания к нему со стороны фанатов и прессы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, установивший 6 апреля рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, поделился мнением о его важности для хоккея. Рекорд выпал на матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

— Было ли тебе некомфортно в моменты, когда всё было сосредоточено на том, забьёшь ты или нет?

— Никто не думал, что это может произойти, потому что 894 — огромное число. Да, чем ближе я к нему был, тем больше привлекал внимания, это сумасшествие. Внимание фанатов, СМИ — безумие, но это здорово для хоккея, потому что все говорят о хоккее, — сказал Овечкин на подкасте у Пэта Макафи.

На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.