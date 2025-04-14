Гатиятулин прокомментировал вторую победу «Ак Барса» в серии с московским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги второго матча с московским «Динамо» (2:0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

«Хорошая командная победа. Концентрируемся на своей игре. Разобрали предыдущий матч, расставили правильно акценты. Хорошо начали первый период, дальше нужно было сыграть с правильной концентрацией, и нам это удалось.

Разберём этот матч, проанализируем, две равные команды играют, решает результат, кто как распорядится моментами, удачными отрезками. Пустозёров приболел, не стали форсировать восстановление. Мы работаем первый сезон, разные ситуации впервые проходим. Здесь важно показывать целостность игры, мы заостряли на этом внимание.

Играем всей обоймой, все готовятся. Сегодня одним составом играем, завтра – другим. Все держат себя в тонусе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующие два матча серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля.