Овечкин заявил, что продолжает пить газировку во время матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что соблюдает давнюю традицию и продолжает пить газировку во время матчей.

— Ови, просто любопытно, ты всё ещё пьёшь газировку, Coca-Cola или Pepsi на скамейке запасных? Я знаю, что это было важно для тебя во время твоей карьеры.

— О да. Я всё ещё чувствую себя так, будто мы в самолёте, и у меня точно есть Cheetos, Subway и Coca-Cola. А на скамейке у меня всегда есть Coca-Cola. Так что если вы видите, как я пью из бутылки, это она.

— Это круто. Многие говорили, что ты невероятно накачан и находишься в хорошей форме.

— Ты уверен, что я в форме?

— Я вижу твои фотографии без футболки чаще, чем вижу других людей без футболки, и этот праздник в честь Кубка Стэнли…

— (Смеется). Но летом всё не так хорошо, — сказал Овечкин в подкасте у Пэта Макафи.