Квартальнов — о поражении минского «Динамо» с 3:0: мы чуть «поплыли», стушевались

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (3:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором его команда вела по ходу встречи со счётом 3:0.

— Что тут сказать? Думаю, что половину игры мы действовали неплохо, всё-таки «Трактор» был чуть свежее, заряженнее, поджимал нас. Но мы держали удар, забили голы. Однако всё очень быстро переворачивается, какая-то потеря… Нам нужно поучиться на этих моментах. Всё сразу перевернулось, и мы чуть «поплыли». Наверное, нужно отдать должное Челябинску, они доминировали, но и мы стушевались. Потом вошли в колею, ну а затем всё было до гола.

— Два таких поражения могут сломать команду. В раздевалке вы увидели кого-то с потухшими глазами?

— Нет, мы все готовились, хотели победить. Мы-то знаем, в чём какая-то проблема. Сейчас мы едем домой и будем там отстаивать своё, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие встречи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* – при необходимости