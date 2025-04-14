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Квартальнов — о поражении минского «Динамо» с 3:0: мы чуть «поплыли», стушевались

Квартальнов — о поражении минского «Динамо» с 3:0: мы чуть «поплыли», стушевались
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (3:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором его команда вела по ходу встречи со счётом 3:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

— Что тут сказать? Думаю, что половину игры мы действовали неплохо, всё-таки «Трактор» был чуть свежее, заряженнее, поджимал нас. Но мы держали удар, забили голы. Однако всё очень быстро переворачивается, какая-то потеря… Нам нужно поучиться на этих моментах. Всё сразу перевернулось, и мы чуть «поплыли». Наверное, нужно отдать должное Челябинску, они доминировали, но и мы стушевались. Потом вошли в колею, ну а затем всё было до гола.

— Два таких поражения могут сломать команду. В раздевалке вы увидели кого-то с потухшими глазами?
— Нет, мы все готовились, хотели победить. Мы-то знаем, в чём какая-то проблема. Сейчас мы едем домой и будем там отстаивать своё, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие встречи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* – при необходимости

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