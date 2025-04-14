Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — журналистам в Челябинске: вы «Динамо» вообще, что ли, со счетов сбрасываете?

Квартальнов — журналистам в Челябинске: вы «Динамо» вообще, что ли, со счетов сбрасываете?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ, 0-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина обратился к челябинским журналистам.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

— Что с Волковым?
— Пока не играет. Возможно, в Минске мы его увидим.

— Дюбе не попадает в заявку уже четвёртый матч подряд.
— Он в расположении команды, но завтра улетит по личным делам в Америку. Из-за этого мы его не ставили.

— Показалось, что в овертайме команда подсела физически.
— Мы подсели во второй половине второго периода, и нас чуть-чуть подмяли. В овертайме равная игра была. Челябинск любой момент заканчивал атакой ворот, мы где-то искали лишний пас.

— В домашних матчах вы очень надеетесь на поддержку «Минск-Арены»?
— Ребят, мы неплохо играем с лидером Восточной конференции. Вы нас вообще, что ли, со счетов сбрасываете? Мы надеемся на свою игру. Хотели сегодня зацепиться, не получилось, но ничего страшного, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Трактор» — невероятный! Снова ушли с 0:3, пережив три (!) отменённых гола
Видео
«Трактор» — невероятный! Снова ушли с 0:3, пережив три (!) отменённых гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android