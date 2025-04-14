Квартальнов — журналистам в Челябинске: вы «Динамо» вообще, что ли, со счетов сбрасываете?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ, 0-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина обратился к челябинским журналистам.

— Что с Волковым?

— Пока не играет. Возможно, в Минске мы его увидим.

— Дюбе не попадает в заявку уже четвёртый матч подряд.

— Он в расположении команды, но завтра улетит по личным делам в Америку. Из-за этого мы его не ставили.

— Показалось, что в овертайме команда подсела физически.

— Мы подсели во второй половине второго периода, и нас чуть-чуть подмяли. В овертайме равная игра была. Челябинск любой момент заканчивал атакой ворот, мы где-то искали лишний пас.

— В домашних матчах вы очень надеетесь на поддержку «Минск-Арены»?

— Ребят, мы неплохо играем с лидером Восточной конференции. Вы нас вообще, что ли, со счетов сбрасываете? Мы надеемся на свою игру. Хотели сегодня зацепиться, не получилось, но ничего страшного, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.