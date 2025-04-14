Квартальнов — журналистам в Челябинске: вы «Динамо» вообще, что ли, со счетов сбрасываете?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ, 0-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина обратился к челябинским журналистам.
— Что с Волковым?
— Пока не играет. Возможно, в Минске мы его увидим.
— Дюбе не попадает в заявку уже четвёртый матч подряд.
— Он в расположении команды, но завтра улетит по личным делам в Америку. Из-за этого мы его не ставили.
— Показалось, что в овертайме команда подсела физически.
— Мы подсели во второй половине второго периода, и нас чуть-чуть подмяли. В овертайме равная игра была. Челябинск любой момент заканчивал атакой ворот, мы где-то искали лишний пас.
— В домашних матчах вы очень надеетесь на поддержку «Минск-Арены»?
— Ребят, мы неплохо играем с лидером Восточной конференции. Вы нас вообще, что ли, со счетов сбрасываете? Мы надеемся на свою игру. Хотели сегодня зацепиться, не получилось, но ничего страшного, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 апреля 2025
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