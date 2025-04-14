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Защитник «Ак Барса» Яруллин: Комтуа нам нравится

Защитник «Ак Барса» Яруллин: Комтуа нам нравится
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал ход серии с московским «Динамо», в которой казанцы одержали две выездные победы (5:3, 2:0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

«Это ещё ничего не значит, впереди ещё две встречи, и всё может перевернуться. Надо выходить на каждый матч и играть на победу. Против нас серьёзный соперник, сегодняшняя встреча показала, что никто ничего просто так нам не отдаст. Обязательно надо выигрывать третий матч, забыть, что было сейчас. По моему голу, хорошо вошли в зону, поборолись за шайбу, Фальковский здорово сыграл на синей линии.

Более дисциплинированно сыграли, меньше удалений, самоотверженность показали. Накал большой, нервозная игра. В плей-офф другого быть не может, все звенят, никто уступать на этом этапе не будет. Стычки будут продолжаться. Параллелей с предыдущими сериями нет, каждый матч и серия – новая история.

Комтуа нам нравится. Пускай играет в свою игру, главное, нам на это не вестись. Если ни одного удаления не заработал, получается, не смог к нам в голову залезть», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующие две встречи серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля.

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