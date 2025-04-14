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Кателевский — о серии с «Динамо»: идёт война на льду

Кателевский — о серии с «Динамо»: идёт война на льду
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал о второй победе над «Динамо» (2:0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

«Боевая игра, хороший матч, забили нужные голы, готовимся дальше. Мой гол? Митчелл Миллер хорошо набросил на ворота, шайба удачно отскочила, я её увидел и направил в ворота. Повезло.

Ищем лазейки, всегда стараемся лезть на ворота. Это плей-офф, здесь накал страстей, идёт война на льду. Играем на команду, стараемся вынуждать соперника удаляться.

Все стараемся играть на команду, на командный результат. Выполняем установку тренерского штаба, гнём свою линию. Идёт равная игра, стараемся делать свою работу, разбирать соперника. Едем домой, будем стараться играть в свою игру», — передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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