Главный тренер московского «Динамо» назвал причину второго подряд поражения от «Ак Барса»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2, 0-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Соперник очень хорошо играет в обороне. Пока не можем найти ключи, как пробиться.

– Согласны с тем, что исход серии на данный момент определяет игра на своём и чужом «пятаках». Соперник создаёт трафик перед вратарями «Динамо», Билялов видит 90% ваших бросков.

– Да, согласен.

– Со второго периода владели преимуществом, но так и не получилось заработать большинства. Может быть, не хватает агрессии?

– Да, немного не хватало. Поэтому и не было удалений.

– Не показалось, что высокая бросковая активность была немного в ущерб тому, что можно было разыграть момент?

– Нет. Был предыдущий вопрос относительно трафика перед воротами. Вот его и не хватило.

– При этом очень мало было бросков в исполнении ваших защитников.

– Давайте уже закроем тему с бросками. Понимаете, чтобы бросить по воротам, у тебя должна быть линия для броска. Я уже сказал вам, что «Ак Барс» хорошо обороняется. Мне вам нужно всё разжевать? Что должна быть линия для броска, что нужно пятак расчистить. И всё прочее. Поэтому и защитники не бросают. Куда они будут бросать, если перед ними игрок стоит?

– Как будете переламывать ход серии?

– Да вот всё уже здесь обсудили. В принципе, вы рассказали установку на следующую игру. За счёт всего того, о чём вы тут сказали, мы и будем исправлять ситуацию. Ну и сами должны играть лучше на своём пятаке, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.