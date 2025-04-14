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Главный тренер московского «Динамо» назвал причину второго подряд поражения от «Ак Барса»

Главный тренер московского «Динамо» назвал причину второго подряд поражения от «Ак Барса»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2, 0-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

— Соперник очень хорошо играет в обороне. Пока не можем найти ключи, как пробиться.

– Согласны с тем, что исход серии на данный момент определяет игра на своём и чужом «пятаках». Соперник создаёт трафик перед вратарями «Динамо», Билялов видит 90% ваших бросков.
– Да, согласен.

– Со второго периода владели преимуществом, но так и не получилось заработать большинства. Может быть, не хватает агрессии?
– Да, немного не хватало. Поэтому и не было удалений.

– Не показалось, что высокая бросковая активность была немного в ущерб тому, что можно было разыграть момент?
– Нет. Был предыдущий вопрос относительно трафика перед воротами. Вот его и не хватило.

– При этом очень мало было бросков в исполнении ваших защитников.
– Давайте уже закроем тему с бросками. Понимаете, чтобы бросить по воротам, у тебя должна быть линия для броска. Я уже сказал вам, что «Ак Барс» хорошо обороняется. Мне вам нужно всё разжевать? Что должна быть линия для броска, что нужно пятак расчистить. И всё прочее. Поэтому и защитники не бросают. Куда они будут бросать, если перед ними игрок стоит?

– Как будете переламывать ход серии?
– Да вот всё уже здесь обсудили. В принципе, вы рассказали установку на следующую игру. За счёт всего того, о чём вы тут сказали, мы и будем исправлять ситуацию. Ну и сами должны играть лучше на своём пятаке, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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