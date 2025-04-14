Кудашов — журналисту об удалении Комтуа: кровь он тоже симулировал?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0:2, 0-2) провёл диалог с журналистом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно момента с удалением канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа.
– Если позволите, снова задам вопрос про удаление Максима Комтуа. Он удалился у вас в прошлой игре, сегодня получил дисциплинарный штраф…
– А вы мне скажите – там удар головой был?
– Возможно, что он и был, но тогда можно сказать, что с его стороны была симуляция.
– С чьей стороны?
– Со стороны Комтуа.
– Он получил штраф.
– Он получил штраф за разговоры с судьями.
– А какая разница? У него кровь была. Вы посмотрите момент.
– Я посмотрел.
– Кровь он тоже симулировал? Я вам прямой вопрос задал. Кровь он симулировал?
– Ну там было приукрашивание.
– Следующий вопрос, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.