Кудашов — журналисту об удалении Комтуа: кровь он тоже симулировал?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0:2, 0-2) провёл диалог с журналистом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно момента с удалением канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа.

– Если позволите, снова задам вопрос про удаление Максима Комтуа. Он удалился у вас в прошлой игре, сегодня получил дисциплинарный штраф…

– А вы мне скажите – там удар головой был?

– Возможно, что он и был, но тогда можно сказать, что с его стороны была симуляция.

– С чьей стороны?

– Со стороны Комтуа.

– Он получил штраф.

– Он получил штраф за разговоры с судьями.

– А какая разница? У него кровь была. Вы посмотрите момент.

– Я посмотрел.

– Кровь он тоже симулировал? Я вам прямой вопрос задал. Кровь он симулировал?

– Ну там было приукрашивание.

– Следующий вопрос, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.