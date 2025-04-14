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Кудашов — журналисту об удалении Комтуа: кровь он тоже симулировал?

Кудашов — журналисту об удалении Комтуа: кровь он тоже симулировал?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0:2, 0-2) провёл диалог с журналистом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно момента с удалением канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

– Если позволите, снова задам вопрос про удаление Максима Комтуа. Он удалился у вас в прошлой игре, сегодня получил дисциплинарный штраф…
– А вы мне скажите – там удар головой был?

– Возможно, что он и был, но тогда можно сказать, что с его стороны была симуляция.
– С чьей стороны?

– Со стороны Комтуа.
– Он получил штраф.

– Он получил штраф за разговоры с судьями.
– А какая разница? У него кровь была. Вы посмотрите момент.

– Я посмотрел.
– Кровь он тоже симулировал? Я вам прямой вопрос задал. Кровь он симулировал?

– Ну там было приукрашивание.
– Следующий вопрос, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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