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Овечкин признался, когда засомневался, что побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне

Овечкин признался, когда засомневался, что побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что из-за травмы по ходу сезона боялся, что обновление рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ состоится не в этом году. Овечкин пропустил из-за повреждения около месяца.

«Уэйн Гретцки — величайший хоккеист, всё это здорово. Начал верить [что побью рекорд], когда оставалось где-то три или четыре шайбы. Думал, окей, это может произойти. Когда я сломал ногу, думал, ладно, может быть, в следующем году или понадобится ещё год.

Без своей команды я бы ничего не достиг, без семьи, мамы, поддержки друзей», — сказал Овечкин на подкасте Пэта Макафи.

Теперь у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, у Гретцки — 894.

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